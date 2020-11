Un hôpital de 60 lits sera prochainement ouvert au chef-lieu de la daira de Kerzaz (350 km au sud de Bechar) pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire dans la région, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Le service des urgences médicales et chirurgicales de la nouvelle structure hospitalière a été ouvert, en attendant la mise en service de l'ensemble des services médicaux au premier trimestre 2021, après leurs équipements, a indiqué le DSP, Mustapha Ijjar.

La mise en service prochaine de l'hôpital va renforcer la couverture sanitaire dans la partie sud de la wilaya de Bechar, et mettra un terme aux déplacements des malades de plusieurs localités de la daira de Kerzaz vers les hôpitaux de Béni-Abbes et Bechar, a-t-il souligné.

Outre ce projet, "il a été procédé à Timoudi (commune rattachée à la même daira) à la mise en service d'une polyclinique pour la prise en charge des soins de base des population de cette région, notamment les soins et consultations médicales spécialisées Mère-Enfant", a fait savoir le DSP.

Un hôpital de 60 lits, en réalisation a u chef-lieu de la daira frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar),sera également ouvert prochainement, dans le but d'accroitre les structures hospitalières dans cette région, a-t-on ajouté à la DSP de Bechar.

En plus de ces projets, il a été procédé a l'acquisition et la mise en service de nouveaux équipements médicaux modernes, à savoir deux scanners pour l'établissement public hospitalier EPH-Tourabi Boudjemaa (240 lits) à Bechar et celui du chef-lieu de la wilaya déléguée de Béni-Abbes, selon la même source.