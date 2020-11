Une série de nouvelles mesures de prévention contre le coronavirus, (Covid-19) a été adoptée dans la wilaya de Tébessa, pour faire face à la recrudescence des cas contaminés, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

La même source a fait savoir qu'à l’issue d’une réunion tenue samedi consacrée à la situation épidémiologique, présidée par le wali, Mohamed El-Baraka Dahadj, plusieurs décisions ont été prises pour contrer la propagation du Covid-19.

A cet effet, une décision d’interdiction de l'utilisation des tables et chaises dans les cafés et restaurants a été prise en parallèle à la suspension de toutes les activités sportives et culturelles, a indiqué la même source, relevant que les services sécuritaires sont chargés de veiller au respect de ces mesures.

Aussi, l’obligation du port de masque notamment dans les espaces et les établissements publics a été notifiée tout comme l’interdiction des rassemblements familiaux, les cérémonies de mariages particulièrement, a-t-on encore ajouté. Le chef de l'exécutif local a instruit les chefs de dairas et les présidents des APC à l’effet de réactiver le programme de désinfection des quartiers, des administrations et des espaces publics en coordination avec les associations locales pour préserver la santé publique. En outre, le wali a chargé les responsables du secteur de la poste d'élaborer un plan d'action spécial visant une meilleure organisation des citoyens qui affluent aux bureaux de poste, dans le respect du protocole sanitaire. Sur un autre registre, M. Dahadj a exhorté les responsables du secteur de la santé à œuvrer à intensifier les enquêtes épidémiologiques, réactiver la mission des cellules de crise pour la prévention, le suivi et le contrôle de la situation sanitaire.

Enfin, le wali a appelé les directeurs de l’exécutif, les chefs de daïras et les présidents des APC à mobiliser "tous les moyens humains et matériels nécessaires" pour la concrétisation de ce plan de travail, exhortant aussi les citoyens à adhérer à ce plan et à œuvrer à s'adapter à la conjoncture, a-t-on conclu.