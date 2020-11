La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale du Groupe Sonelgaz) a lancé dans la wilaya d'Ouargla une campagne de sensibilisation sur les risques d’une mauvaise utilisation du gaz naturel, a indiqué lundi l’entreprise dans un communiqué.

Initiée en coordination avec plusieurs secteurs, tels que l’Education, la Formation professionnelle, le Commerce, la Protection civile et la Jeunesse et les sports, cette campagne est menée à travers notamment des actions de porte-à-porte au profit des clients, notamment les nouveaux bénéficiaires de cette énergie, en respectant le protocole sanitaire anti Covid-19, a précisé la source. Placé sous le slogan "Pour un hiver chaud sans risques", la campagne de sensibilisation, qui s’étalera jusqu’à mars prochain, comprend un riche programme permettant, à travers les médias et les réseaux sociaux, de donner aux clients des conseils et des orientations relatives à l’usage adéquat des installations et appareils fonctionnant au gaz naturel, en vue de leur éviter les risques liés à leur mauvais usage, souvent à l’origine de drames humains, souli gne le communiqué.

Des tournées au niveau des établissements éducatifs visant à sensibiliser les élèves sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les dangers que représentent l’inhalation du monoxyde de carbone ainsi que les agressions des ouvrages gaziers et électriques, font partie aussi du programme de la campagne, est-il ajouté. Pas moins de 3.712 nouveaux foyers ont été raccordés récemment au réseau du gaz naturel à travers différentes communes de la wilaya d'Ouargla, selon la même source.