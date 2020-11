Une formation qualifiante de "sensibilisation à l’Entrepreneuriat" a été organisée, dimanche, par la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) de Tizi-Ouzou, au profit d'universitaires, a-t-on appris du responsable local de cet organisme, Hakim Ould Ali.

Cette session abritée par la chambre de commerce et d'industrie de la wilaya et qui s'étale sur 3 jours, est destinée aux universitaires inscrits au niveau de l'agence de wilaya de l'emploi (AWEM), dans le but de leur "offrir une qualification leur permettant de s'insérer dans le monde de l'entrepreneuriat" a souligné M. Ould Ali.

Il s'agit, a-t-il précisé, d'universitaires "n'ayant pas pu s'insérer dans le monde du travail dans leurs spécialités universitaires et qui veulent se convertir dans d'autres secteurs d'emplois offrant plus de débouchés".

Cela leur permet, a expliqué le même responsable, " d'acquérir une qualification qui les rend éligibles au financement de leurs projets par la CNAC ou d'autres organismes".

Habituellement organisée chaque 2 mois depuis son lancement, seules 2 session de cette formation ont été, toutefois, or ganisées cette année à cause de la crise sanitaire qui sévit depuis le mois de mars dernier, a fait remarquer M. Ould Ali.

Par ailleurs, le même responsable, a déclaré que la CNAC a financé quelque 107 projets dans divers secteurs d'activités depuis janvier dernier.

"Un nombre qui aurait pu être plus important si ce n'était le contexte de crise sanitaire" a-t-il souligné.