L'utilisation des semences de pomme de terre importées a baissé de 80 pour cent dans la wilaya de Mostaganem cette saison (2020-2021), a-t-on appris dimanche du directeur des Services agricoles (DSA).

Mehdi Missaoui a indiqué que le recours aux semences importées pour la pomme de terre de saison, notamment lors des mois de novembre en cours et décembre prochain, baissera nettement cette année pour se situer à hauteur de 4.000 tonnes. Les premiers lots de cette quantité destinée à couvrir les besoins de plantation de cette saison arriveront prochainement et ne dépasseront pas 2300 tonnes, a-t-il ajouté. Le DSA a rappelé que le quota de semences importées pour la wilaya Mostaganem est passé de 11.500 tonnes en 2017 à 17.700 tonnes en 2019 (entre fin octobre et 20 novembre), soit une moyenne de 14000 t par an, soulignant que cette saison verra une baisse de plus de 80%. Cette décision vise, selon le responsable, à encourager l'utilisation des semences locales tout en diminuant progressivement la dépendance aux semences importées et par conséquent réduire la facture d'importation qui dépassait auparavant 32.000 tonnes par an au niveau de la wilaya. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route adoptée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du programme gouvernemental visant à réduire le volume des importations de semences de pomme de terre de 50 pour cent cette année, a-t-il ajouté. Concernant la campagne de plantation pour la saison 2020-2021, M. Missaoui a fait savolr qu'elle cible une superficie de 12 000 ha pour une production saisonnière de plus de 4 millions de quintaux, en parallèle avec les campagnes de récolte de la pomme de terre d'arrière saison et de plantation de la pomme de terre primeur lancées récemment.

Selon le responsable, des semences locales ont été acquises des wilayas de l'est du pays, notamment d'Annaba, pour couvrir les besoins des agriculteurs de pomme de terre de saison (4.000 ha). Pour rappel, la wilaya de Mostaganem a été classée troisième au niveau national en 2019 avec une production totale de pomme de terre de saison, primeur et d'arrière saison de 5.245 millions qx, soit 10,5 pour cent de la production nationale, selon le bilan annuel.