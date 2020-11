La wilaya de Tissemsilt a enregistré une production estimée à 4.292 quintaux de légumes secs au cours de la saison agricole 2019-2020, soit une diminution d'environ 20.000 qx par rapport à la campagne agricole précédente, a-t-on appris dimanche de la direction des services agricoles.

En marge d'une réunion d'évaluation consacrée à la production de légumineuses, le chef du service régulation de la production végétale et animale, Maamar Medjahed a souligné que cette baisse "significative" de la production des légumes secs est due à la défection de plus de 650 ha de terres réservés à cette culture en raison du manque de pluviométrie en février, mars et avril de l'année en cours. La production des légumineuses réalisée au cours de la saison 2019-2020 est répartie sur 851 qx de lentilles, 353 qx de pois chiches et plus de 3000 qx de haricots secs et de pois secs, avec des rendements à l'hectare entre 4 et 5 qx sur une superficie totale cultivée de 1.447 ha.

Pour développer la filière des légumes secs durant la saison agricole 2020-2021, la DSA a élaboré, en coordination avec la chambre d'agriculture, l'as sociation de wilaya des producteurs de semences et les agences bancaires, un programme de vulgarisation. Le programme comporte des visites de proximité au profit des agriculteurs pour mettre en évidence les mécanismes mis en place par l'Etat pour la modernisation de cette filière, notamment le soutien à l'acquisition de semences jusqu'à 6.000 DA le quintal pour les lentilles et 7.000 DA pour les pois chiches, selon la même source. Le même programme qui s'étalera sur toute la saison agricole, prévoit également des rencontres de formation et de vulgarisation avec les producteurs de légumes secs dans le but d'améliorer la qualité.