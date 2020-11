Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie, de la connaissance et des startup, Oualid El-Mahdi Yacine, a reçu en audience, dimanche à Alger, l'ambassadeur et coordonnateur résident du système des Nations-Unies en Algérie, Eric Overvest avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière

d'appui des startup, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien a porté sur "le renforcement de la coopération avec les différentes agences des Nations unis pour l'appui de l'innovation et des startup en Algérie et ce dans le cadre du plan d'action de l'ONU pour 2021", note le communiqué. L'audience a été l'occasion d'évoquer les actions entreprises par le Gouvernement en vue d'améliorer le climat d'affaires et l'écosystème des startup, conclut la source.