«Nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus (Covid-19). L’entraîneur national (Faïd Billel, ndlr) et quatre joueurs ont été contaminés, sans oublier l’impossibilité des éléments évoluant à l’étranger de rejoindre le pays en raison de la fermeture de l’espace aérien. Nous avons dû annuler le troisième stage prévu jusqu’au 10 novembre pour éviter toute propagation du virus. Tout ça nous a poussés à renoncer à notre participation au tournoi qualificatif de Kigali», a indiqué à l’APS le premier responsable de la FABB.

Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l'AfroBasket remonte à 2015, s'était qualifié aux éliminatoires du Championnat d'Afrique 2021 en prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi préliminaire disputé en janvier dernier à Alger. «Nous ne pouvons pas aller au Rwanda avec une équipe décimée. Je suis contre la participation juste pour participer. La préparation a été fortement perturbée. Les joueurs sont loin de la compétition depuis mars dernier, ça aurait été difficile pour eux face à des sélections coriaces.

Les frais de déplacement nous auraient coûté 900 millions de centimes, je préfère économiser cette somme pour d’autres dépenses», a-t-il justifié. Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie devait affronter le Nigeria, le Mali et le Rwanda. Le premier tournoi est prévu du 27 au 29 novembre à Kigali, alors que le deuxième est programmé du 14 au 17 février 2021 à Bamako (Mali). Bouarifi a informé que les sélections algériennes des moins de 18 ans filles et garçons manqueront aussi l'AfroBasket-2020 de la catégorie, prévu en décembre en Egypte, pour le même motif. Avant de conclure : «J’ai pris la décision de fermer jusqu’à la fin du mois le siège de la fédération après la détection de plusieurs cas positifs chez le personnel, à l’image du médecin fédéral et du directeur des jeunes talents».