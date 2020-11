Le Madagascar a récupéré la couronne du dais de la reine Ranavalona III, 123 ans après son transfert en France suite à l’exil de la reine, a indiqué la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy. Dans une allocution à l’occasion de la réception vendredi de cette couronne à l’aéroport d’Ivato de la capitale, la ministre a affirmé que "le retour de cette pièce royale à Madagascar est une marque de la victoire pour les Malgaches". Pour sa part, l’ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard, a déclaré que "les autorités françaises se réjouissent que cet objet symbolique retrouve aujourd’hui sa place originelle, au sein du Palais de la Reine". "Le Président Emmanuel Macron a répondu favorablement à la demande exprimée en février dernier par le Président de la République de Madagascar à l’occasion de la visite à Tananarive du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian.

Ce dernier ainsi que la ministre des Armées ont tout mis en œuvre, en quelques mois, pour que cette remise ait lieu, selon le souhait des autorités malgaches", a notamment déclaré M. Bouchard.

La pièce était considérée comme butin de guerre, tout comme une grande majorité du patrimoine et de l’héritage culturel africain antérieur aux conquêtes coloniales qui se trouvent actuellement dans des musées européens.