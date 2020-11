Selon un bilan provisoire, communiqué en fin de journée par les services de la protection civile, les dégâts ont été causés par 44 incendies, dont six importants ayant touché notamment les forêts d'Azeffoune, Tizi Ghenif et Béni Douala.

L'on déplore des dégâts dans le patrimoine forestier notamment le chêne Liège, les maquis et broussailles, mais aussi des arbres fruitiers notamment des oliviers, a-t-on ajouté. L'ensemble des incendies ont été éteints, a-t-on affirmé de même source.