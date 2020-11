La Slovaquie a lancé samedi la deuxième étape de dépistage du coronavirus à l'échelle nationale, après une première vague de tests qui a révélé plus d'un pour cent de personnes positives sur les 3,6 millions testées.

"Nous avons littéralement trouvé une arme atomique contre le Covid-19", a déclaré vendredi le Premier ministre Igor Matovic aux journalistes, louant le taux de participation élevé lors des tests de la semaine dernière. "Je pense que si nous atteignons un taux de participation de deux millions, nous pouvons tous nous féliciter", a déclaré M. Matovic. Les tests antigéniques donnent des résultats rapides - parfois en quelques minutes - mais ne sont pas considérés comme aussi fiables que les tests PCR, où les prélèvements nasaux doivent être envoyés à un laboratoire d'analyses. Le week-end dernier, des tests antigéniques ont été effectués sur 3,625 millions de personnes - dont 38.359 personnes, soit 1,06%, se sont révélées positives - dans ce pays de 5,4 millions habitants, membre de l'UE. Samedi, le dépistage a lieu dans 45 des 79 districts de Slovaquie avec le pourcentage le plus élevé de cas posi tifs. Plus de 2.700 stations de dépistage sont ouvertes entre 08H00 et 20H00 locales. "La situation concernant le nouveau coronavirus s'améliore en Slovaquie", a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Marek Krajci, soulignant l'effet positif dû à la mobilité réduite. La Slovaquie a déclaré l'état d'urgence à compter du 1er octobre pour 45 jours. Par la suite, le gouvernement a adopté un couvre-feu, à quelques exceptions près, qui doit se prolonger également jusqu'au 14 novembre. Les personnes qui n'ont pas participé au test de masse du Covid-19 et qui n'ont pas de test PCR négatif doivent rester isolées jusqu'au 14 novembre, selon une directive du gouvernement. Les personnes sans tests n'ont pas le droit d'aller au travail, mais elles peuvent acheter des produits essentiels ou se rendre dans un établissement de santé. La Slovaquie a connu une forte augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines, bien qu'elle soit toujours inférieure à la moyenne de l'UE. Samedi, 2.579 nouveaux cas ont été enregistrés, portant le chiffre total à 73.667.351 personnes sont mortes du virus en Slovaquie.