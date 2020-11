Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu dimanche à Alger, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Les échanges qui se sont déroulés au Palais du gouvernement, ont porté sur "les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et diversification", précise la même source.