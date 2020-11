Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a mis en avant dimanche à Alger la coopération "continue" entre l'Algérie et la France en terme notamment de lutte antiterroriste, relevant que le président français, Emmanuel Macron, restait "très attaché" à la relation entre les deux pays.

"Le président de la République française est très attaché à la relation entre la France et l'Algérie, entre nos deux Etats et nos deux peuples.

Je suis venu redire au ministre de l'Intérieur (algérien) la parfaite collaboration de la France sur tous les sujets qui concerneront nos deux ministères", a-t-il indiqué à la presse au terme de ses entretiens avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud Le ministre français a souligné la coopération "continue" avec l'Algérie notamment en terme de sécurité, de lutte antiterroriste, ajoutant avoir évoqué les sujets de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'émigration clandestine et de coopération en matière de sécurité.

"Nous avons évoqué les grands sujets qui concernent la grande puissance algérienne ici en Méditerranée, notamment la question libyenne, la question de l'émigration clandestine que l'Algérie subit et à laquelle nous devons répondre, car nous avons des mouvements de population tout au long de cet espace que nous avons en partage", a-t-il dit.

Pour sa part, M. Beldjoud a indiqué avoir évoqué avec son homologue les relations bilatérales "distinguées" et les voies et moyens de les améliorer, ajoutant avoir abordé les questions de l'émigration clandestine, les relations entre les deux secteurs notamment la protection civile, la formation professionnelle et l'échange entre les différentes structures des deux départements ministériels.

"Globalement, nos visions étaient convergentes sur tous les sujets que nous avions abordés. Nous allons œuvrer à consolider nos relations davantage", a-t-il relevé.