Un total de 41 feux de forêts a été enregistré durant la journée du vendredi 6 novembre ayant touché huit (08) wilayas du pays, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du développement rural.

Selon un bilan de situation des feux de forêts hors campagne arrêtée au samedi 7 novembre à 10h00, le ministère a fait savoir que 41 incendies ont été enregistrés vendredi 6 novembre à travers huit (08) wilayas, à savoir, Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Oran, Chlef, Ain Temouchent, Tipaza et Mostaganem.

La wilaya de Tlemcen a enregistré le plus grand nombre de foyers d'incendie (15) tous maitrisés, suivie de Blida avec neuf (09) foyers, dont huit (08) maitrisés et un en cours, ainsi que Sidi Bel Abbes avec six (06) foyers tous maitrisés, a ajouté la même source.

La wilaya d'Oran a enregistré quatre (04) foyers tous maitrisés, tandis que Chlef subit trois (03) foyers en cours alors que Ain Témouchent a connu deux (02) foyers maitrisés. Les wilayas de Tipaza et de Mostaganem ont, également, enregistré chacune un foyer maitrisé. "La majorité des incendies ont touché la région Ouest et Centre-Ouest du pays avec respectivement 28 et 13 départs de feux dus principalement aux vents violents qui ont été enregistrés, ainsi qu’une sécheresse accrue et des températures élevées pour la saison", a tenu à souligner le ministère. Par ailleurs, la même source a signalé le décès de deux (02) personnes propriétaires d’un poulailler situé dans la commune de Gouraya (Tipaza), ainsi que l’évacuation d’une trentaine de citoyens asphyxiés par la fumée.

De plus, par mesure préventive, la RN 11 a été fermée à la circulation vendredi après midi. D'autre part, la situation des feux de forêts durant la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, depuis son lancement le 1er juin 2020 au 31 octobre 2020, a enregistré une superficie totale parcourue par le feu estimée à 42.338 ha, engendrés par 3.292 foyers d’incendies, a précisé le ministère.

Au niveau des forêts, 15.587 ha ont été touchés (37% de la superficie totale parcourue par le feu), alors que 13.552 ha ont été touchés au niveau des maquis (32% de la superficie totale parcourue par le feu) tandis que les incendies ont parcouru 13.199 ha de broussaille (31% de la superficie totale parcourue par le feu).

Ces chiffres représentent une moyenne de 22 foyers par jour et une superficie de 12,86 ha par foy er, a-t-on souligné de même source.