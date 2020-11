Le Haut conseil islamique (HCI) a estimé dimanche que la vague de feux de forêts, déclarés simultanément vendredi dans plusieurs wilayas, seraient l'acte d'une bande ayant fait de la criminalité un moyen pour affaiblir l’Etat algérien.

Cette bande criminelle "lâche, a exercé sa violence inutile sur la nature, car découragée d’attaquer les infrastructures sur lesquelles veillent des défenseurs parmi les jeunes algériens", indique un communiqué du HCI.

Qualifiant ce clan de "vils collabos qui vendent illusoirement et désenchantement leur honneur et celui de leur patrie", le HCI a affirmé que ces individus "vandalisent leur pays de leur plein gré, égayent leur ennemi en s’humiliant et croyant par sottise bien faire".

Fascinés par leurs rêves, les auteurs de "ce crime haineux croient porter un coup à l’Algérie en se vengeant de la nature et de toutes ces forêts glorificatrices qu’Allah a créées, pourtant, ils ignoraient que l’Algérie possède des citoyens dévoués, un œil veillant constituant le corps de la Protection civile soutenu par les gardes forestiers et bien des patriotes qui ont c ontribué à éteindre le feu, sauver les populations menacées et délivrer les animaux de ce crime violent", rapporte la même source.

A ce propos, le HCI a salué les agents de la Protection civile "qui ont fait montre de courage et de vigilance suscitant l’irritation de l’ennemi avant l’enjouement du patriote ami", louant par la même les efforts "des héros de la Garde des forêts, dignes héritiers des ascendants libérateurs de l’Algérie du joug colonial, et qui méritent considération et salutations de la part de la toute la nation".

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait affirmé samedi depuis la localité de Gouraya à Tipaza que les incendies déclarés simultanément la nuit du vendredi aux alentours de plusieurs villes, ne laissent aucun doute sur leur caractère criminel", estimant que "le témoignage des citoyens de Gouraya confirme cette réalité".