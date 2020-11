Le secrétariat exécutif de la Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l’environnement et de la nature, a fait part samedi, de sa "vive" inquiétude vis-à-vis des feux de forêt ayant touché plusieurs wilaya, appelant les pouvoirs publics et tous les acteurs à "la nécessité d’accorder une attention toute particulière au présent et au devenir du patrimoine forestier".

La Fédération qui estime dans son communiqué que ces incendies sont "une seconde vague d’une campagne synchronisée de feux de forêts", a déploré vivement "la perte de vies humaines, l’enregistrement d’un nombre de blessés et l’état de psychose et de peur généré parmi les citoyens".

A ce titre, la Fédération a salué le rôle de la Protection civile et des citoyens consistant à limiter les impacts de ces incendies, affirmant que "le bilan aurait pu être désastreux, si ce n’est la bravoure des forestiers, des éléments de la Protection civile et des bénévoles qui ont risqué leur propre vie et ont fait face aux flammes, en défiant les dangers qui les guettaient, en dépit de la tâche ardue et des conditions de travail diffi ciles".

Pour lutter contre ce phénomène, la Fédération nationale a appelé les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs, à la nécessité d’accorder un intérêt tout particulier au présent et au devenir du patrimoine forestier, mettant l’accent sur l’impératif d’œuvrer à la préservation de la sécurité de la population riveraine, se ses biens et de sa source de revenus, ainsi qu’à la prise en charge "urgente" du secteur des forêts.