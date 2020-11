Tous les feux de forêt qui se sont déclarés vendredi dans plusieurs wilayas ont été circonscrits, à l'exception d’un seul à Chlef, a affirmé samedi à Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

La priorité est accordée, actuellement, à la maîtrise totale des incendies et à la prise en charge des besoins des citoyens touchés avant que les autorités concernées n'enquêtent pour déterminer les causes de ces incendies, a déclaré le ministre à la presse à l’issue d'une séance d’audition devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Cependant, le ministre a expliqué qu'indépendamment de l'existence d'éventuelles causes dont l'homme serati à l'origine, le couvert forestier a souffert ces derniers jours du phénomène du "sirocco" (vent saharien violent, très sec et très chaud).

Plusieurs feux de foret s'étaient déclarés vendredi simultanément dans plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, ayant fait quatre morts dont deux victimes dans la wilaya de Tipasa et deux enfants à Chlef, selon le bilan provisoire des services de la Protection civil e.Ces feux de forêt sont survenus en dehors de la période de la campagne nationale de lutte contre les feux de forêt, qui s'étend de juin à fin octobre de chaque année.

Dans un bilan présenté par le ministre lors de l'audience, 41.648 hectares ont été ravagés par les feux, dont 15.346 hectares forestiers, répartis sur 3.141 foyers, entre début juin et 21 octobre.

Les personnes touchées par ces incendies ont été prises en charge, grâce à des affectations d'une valeur de près de 600 millions Da provenant des fonds du secteur au profit de 26 wilayas, a-t-il détaillé.