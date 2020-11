Le parcours militant de Ziane Achour constitue "une source d’inspiration des valeurs de nationalisme et de patriotisme pour les générations", ont considéré samedi les participants aux activités commémoratives du 64ème anniversaire de la mort de cet héros tenues au village El Beyadh dans la commune de Besbès (180 km à l’Ouest de Biskra).

Le militantisme de cet héros à l’intérieur et l’extérieur du pays avant et durant la glorieuse révolution libératrice jusqu’à sa mort au champ d’honneur "doit inspirer les jeunes d’aujourd’hui", a considéré le président de l’Association 1er novembre 1954, le moudjahid, Bachir Zagher.

Il a également rappelé que Mostefa Benboulaïd disait à propos d’Achour Ziane qui avait pris en charge l’organisation de la révolution dans les régions du Sahara "c’est l’homme sur lequel l’on compte dans le Sahara".

Ce moudjahid a ajouté que Ziane surnommé "le lion du Sahara" sillonnait courageusement le Sahara pour le recrutement de moudjahidine et avait réussi à former une armée forte composée des moudjahidine de diverses régions tout en assurant l’armement et l’approvi sionnement jusqu’à sa mort au champ d’honneur dans la bataille Oued Khelfoun le 7 novembre 1956 près du mont Thameur de Boussaâda.

De son côté, le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Ali Allia, a affirmé que le nom de Ziane Achour reste à tous jamais attaché à l’histoire du militantisme dans la région.

Ziane Achour qui jouissait du respect des chefs de la révolution et des notables de la région avait réussi à recruter près de 1.200 combattants ayant composé l’armée qu’il dirigeait, a souligné de son côté Driss Ghacha, président de l’Association "jeunesse intellectuelle d’Ouled Djellal".

La commémoration qui s’est déroulée en présence des autorités locales, de représentants de la famille révolutionnaire et de jeunes a donné lieu à l’entonnement de l’hymne national et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada ainsi qu’à la visite de la stèle commémorative érigée en hommage au chahid Ziane Achour au village El Beyadh.