Un total de 285 magasins a été fermé dans la wilaya d'El Bayadh pour non respect des mesures préventives de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale du Commerce. Le chef de service protection des consommateurs et répression de la fraude, Mustapha Kati, a indiqué que la fermeture administrative des magasins est intervenue lors de sorties sur le terrain d'agents de contrôle des inspections du commerce d'El Bayadh, de Labiodh Sidi Cheikh et de Bougtob, en coordination avec les services compétents de la sûreté dans le cadre de la brigade mixte (sûreté et commerce).

Il a souligné que cette procédure légale a touché plusieurs activités à travers différentes communes de la wilaya où les mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19 n'ont pas été respectées, dont celles du port du masque de protection et le respect de la distanciation physique dans les magasins, faisant savoir que leurs dossiers ont été déférés aux services judiciaires. La direction du Commerce a insisté, en coordination avec les services de Sûreté de wilaya dernièrement, sur la réactivation des mesures de contrôle et de prévention pour faire face à l'épidémie en intensifiant les sorties sur le terrain pour sensibiliser les commerçants et veiller sur l'application des mesures préventives.

Pour rappel, elle a mobilisé, depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, 30 équipes de contrôle composées de 60 agents, pour veiller au respect des mesures préventives et sensibiliser les commerçants sur la nécessité de contribuer à la lutte contre la propagation du virus.

