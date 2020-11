Les réserves de devises de la Chine ont diminué de 3.142,6 milliards de dollars fin septembre à 3.128,0 milliards de dollars fin octobre, selon des données officielles publiées samedi par la banque centrale. Le montant a baissé de 0,46%, soit 14,6 milliards de dollars, par rapport à la fin du mois de septembre, selon l'Administration nationale des changes. Le marché de devise chinois en octobre était en général stable avec les échanges rationnels et ordonnés, a indiqué Wang Chunying, porte-parole de l'administration. Mme Wang a attribué ce recul aux effets combinés de l'épidémie de COVID-19, ainsi qu'aux attentes du marché en matière de politiques monétaires et budgétaires, qui ont fait monter l'indice du dollar et ont causé la baisse des prix des actifs des principales économies sur le marché international financier. Malgré les incertitudes croissantes et la volatilité accrue sur le marché international financier, Mme Wang a indiqué que "l'économie chinoise maintenait un bon élan et une forte résilience". "Le pays intensifiera ses efforts pour forger un nouveau modèle de développement dans les cinq prochaines années et promouvoir le développement durable et sain de son économie sur la base d'une efficacité plus élevée, fournissant ainsi une base solide pour la stabilité des réserves de devises", a-t-elle ajouté.