Les négociateurs britanniques et de l'Union européenne reprendront lundi les négociations sur un accord commercial post-Brexit à Londres, selon un communiqué publié samedi par Downing Street, alors que des "différences importantes" subsistent entre les deux parties.

Cette annonce fait suite à un appel entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi "pour un bilan des progrès des négociations".

"Le Premier ministre a déclaré que, bien que des progrès ont été accomplis au cours des discussions récentes, des différences significatives subsistent dans un certain nombre de domaines, notamment les règles du jeu équitables et la pêche", a indiqué le communiqué.

"Le Premier ministre et la présidente sont convenus que leurs équipes de négociation continueront les pourparlers à Londres la semaine prochaine, à partir de lundi, afin de redoubler d'efforts pour parvenir à un accord", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'"ils ont accepté de rester en contact per sonnel sur les négociations". De son côté, Mme von der Leyen a noté que "des progrès ont été réalisés, mais de grandes différences subsistent". "Nos équipes continueront de travailler dur la semaine prochaine", a-t-elle écrit sur Twitter.

Plus tôt cette semaine, le National Audit Office (NAO), l'organisme de surveillance des dépenses du gouvernement britannique, a mis en garde contre des "perturbations importantes" lorsque la période de transition du Brexit se terminera à la fin de l'année. Quel que soit le résultat des négociations post-Brexit pour un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il y aura un changement significatif à la frontière en 2021, a déclaré vendredi le NAO.

Le NAO a souligné dans son dernier rapport que si le Royaume-Uni a maintenant quitté l'Union européenne, les préparatifs pour gérer la frontière à la fin de la période de transition restent très difficiles.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont entamé leurs négociations post-Brexit en mars après que Londres a mis fin à son adhésion au bloc le 31 janvier, essayant de conclure un futur accord commercial avant l'expiration de la période de transition du Brexit.