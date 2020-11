La société soudanaise du pétrole (Sudapet) s’apprête à lancer la production de pétrole sur le champ d’al-Rawat dans l’Etat du Nil blanc, soit 3.000 barils par jour, a déclaré son patron, Aiman Aboujoukh. Cette exploitation qui démarrera dans deux semaines, se fera via sept puits et portera la production nationale à 64.000 barils par jour, a-t-il avancé. La société espère mener la production du périmètre à 20.000 barils par jour dès l’année prochaine, si le ministère des Finances met à disposition les fonds nécessaires à la poursuite des travaux d’exploration et de développement.

Par ailleurs, M. Aboujoukh dit souhaiter le retour des investissements étrangers dans le secteur, après que le pays a été retiré par les Etats-Unis de sa liste des Etats soutenant le terrorisme.

Cette situation a, pendant longtemps, bloqué les financements internationaux et l’allègement de la dette, dans un contexte de réduction de la production suite à la sécession du Soudan du Sud.