La Compagnie libyenne nationale de pétrole (NOC) a annoncé samedi avoir franchi la barre du million de barils produits par jour, près de deux semaines après la reprise de la production sur tous les champs bloqués pendant des mois.

La NOC "a réussi à élever les taux de production à 1.036.035 barils par jour", a-t-elle annoncé dans un communiqué, soit un niveau proche de celui d'avant le blocage (environ 1,2 million de barils par jour).

Ce qui ne l'empêche pas de faire face à de "très grandes difficultés financières" et "un énorme déficit" dans son budget ayant entraîné d'"importantes dettes" et des retards des salaires.

Invoquant des "réticences" et des "entraves" de la part de "certaines parties" qu'elle n'a pas nommées, la NOC a dit craindre "ne pas pouvoir maintenir les niveaux actuels de la production".

Le 26 octobre, la NOC, seule entité autorisée à commercialiser le brut libyen, a annoncé la levée de l'état de force majeure - qui permet une exonération de sa responsabilité en cas de non-respect des contrats de livraison - sur le dernier champ pétrolier bloqué.