La wilaya de Mostaganem a enregistré l'année dernière une légère hausse de la production agricole végétale et animale, estimée à 1 pour cent, a-t-on appris auprès de la direction des Services agricoles (DSA).

Plus de 15,293 millions de quintaux (qx) de diverses variétés maraîchères, de viandes blanche et rouge, de miel et de laine ont été produits, en plus de 103 millions de litres de lait et 242 millions d'£ufs, a détaillé la DSA.

La contribution de la wilaya de Mostaganem à la production agricole nationale a atteint lors de cette période 3,6 %, soit l'équivalent de 125,8 milliards DA, ce qui lui vaut la cinquième place au niveau national en termes de production agricole et à la 32e place en termes de taux de croissance, a-t-on indiqué.

La production de Mostaganem est constituée de 11,45 millions qx de légumes (3e place au niveau national), dont 5,245 millions qx de pomme de terre (3e au niveau national) et 1,333 million qx d'agrumes (3e au niveau national) et lÆarboriculture fruitière à 732.000 qx (9e place) et la viticulture avec 247.000 qx (5e au niveau national). La production céréalière a atteint au cours de la même période 700 000 qx, les fourrages 713 000 qx, les olives 212 000 qx, les tomates industrielles 105.000 qx et les légumes secs 37 000 qx.

En ce qui concerne la production animale, la wilaya de Mostaganem a enregistré, à l'année écoulée plus de 155 000 qx de viandes rouge et blanche, 3.370 qx de laine et 1.420 qx de miel, a-t-on fait savoir .

La wilaya de Mostaganem compte augmenter sa production de 20 millions de litres de lait par an après l'entrée en exploitation de nouveaux investissements agricoles dans le bassin de Hassiane (33 projets), qui devront accueillir 4.000 vaches laitières et créer 2.800 nouveaux emplois. Elle mise également sur lÆaugmentation des surfaces agricoles irriguées de 40.000 ha actuellement à plus de 60.000 ha après la réception du périmètre agricole irrigué de la plaine de Mostaganem et du bassin laitier de la commune de Hassiane, qui a nécessité une enveloppe financière dépassant 7,5 milliards DA.

Pour rappel, le secteur agricole dans la wilaya de Mostaganem fournit plus de 80.000 emplois permanents et 7.500 emplois saisonniers qui exploitent 132.000 ha de terres agricoles sur un total de 144.000 ha.