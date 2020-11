Les inscriptions d'entrée aux établissements de formation professionnelle, débuteront dimanche, en prévision de la rentrée 2020-2021 le 15 novembre en cours, a-t-on appris samedi auprès du ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels. Selon la même source, les inscriptions se poursuivront jusqu'au 15 février. Le ministère a assuré pour cette rentrée 538.000 places pédagogiques répartis sur 1.207 établissements de formation relevant du secteur et plus de 700 établissements privés agréés. Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus, le ministère a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la mise en œuvre du protocole sanitaire lors de cette rentrée.