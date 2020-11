Des centaines de milliers de fidèles ont accompli, à travers les différentes wilayas du pays, la prière du vendredi dans une ambiance empreinte de joie et dans le respect scrupuleux des mesures préventives, plus de 7 mois après sa suspension en raison des répercussions du coronavirus (Covid-19).

La prière du vendredi a été accomplie dans les mosquées ayant une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles, et ce en application de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative à la levée de la suspension de la prière du vendredi, après une suspension de plus de sept mois due à la pandémie du coronavirus.