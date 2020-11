Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, jeudi dans un message de condoléances, que le défunt moudjahid Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l'âge de 87 ans, "s'est acquitté pleinement de son devoir au service de la patrie en tant que militant et combattant".

"C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du valeureux moudjahid Lakhdar Bouregaa, paix à son âme, chef de la VI wilaya historique, qu'Allah lui accorde Sa sainte miséricorde", lit-on dans le message du Premier ministre qui a estimé qu'"en ces jours bénis de novembre, le destin a décidé de nous séparer de celui qui s'est acquitté pleinement de son devoir au service de la patrie en tant que militant et combattant pour recouvrer la souveraineté de son pays et le libérer du joug colonial haineux".

"Compatissant à cette pénible épreuve où l'Algérie perd un homme de la trempe du défunt Bouregaa, je ne puis que me résigner à la volonté d'Allah et vous présenter, et à travers vous, à l'ensemble de ses compagnons d'armes, mes sincères condoléances et ma profonde sympathie, priant Le Tout-Puissant d’accorder au regretté Sa sainte miséricorde et de vous prêter réconfort et courage", a-t-il adjuré.