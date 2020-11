Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l'âge de 87 ans, dans lequel il a mis en avant son parcours militant pour le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie et la libération de son peuple du joug colonial.

"C'est avec résignation devant la volonté de Dieu et une profonde tristesse que nous avons appris le décès du moudjahid Lakhdar Bouregaa, commandant au sein de l’Armée de libération nationale (ALN), décédé après un riche parcours militant pour le recouvrement de la souveraineté de l’Algérie et la libération de son peuple du joug du colonialisme abject", a écrit M. Chenine dans son message de condoléances.

"Le destin a voulu que le moudjahid de la première heure Lakhdar Bouregaa soit rappelé auprès de Dieu en ce mois béni symbolisant notre glorieuse Révolution", a ajouté le président de l’APN.

M. Chenine a conclu son message en présentant à la famille de Lakhdar Bouregaa, en son nom et au nom de l’ensemble des députés, ses sincères condoléances, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter réconfort à ses proches.