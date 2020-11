L'Algérie a besoin d'une solution politique "démocratique et consensuelle" qui devra déboucher sur "un pacte politique national regroupant l'ensemble des forces vives de la Nation", a indiqué vendredi à Alger le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche.

Il a ajouté, lors d'une conférence de presse tenue au siège de la fédération du parti d'Alger, que "la raison exige l'ouverture, sans tarder, d'une dynamique politique pour transformer le +Hirak+ du 22 février 2019 en projet politique" devant permettre "la construction d'un processus politique qui préserve l'unité nationale et consacre la souveraineté populaire".

M. Aouchiche a indiqué que le FFS avait exprimé sa "disponibilité à s'engager aux côtés des forces nationales et patriotiques" pour "une issue politique qui réhabilite l'Etat national et consacre la démocratie". Il a estimé, à ce propos, que "seul un véritable dialogue inclusif avec l'ensemble des forces et personnalités politiques, dans un climat apaisé, d'ouverture politique et médiatique, est à même de permettre au pays de sortir" de cette situation.