Ce bruit naît dans l'oreille interne ou dans l'aire auditive du cerveau pour donner des sifflements quelquefois incessants. Chaque histoire d'acouphènes est différente. Ils peuvent se manifester après un traumatisme de l'oreille comme une écoute forte de musique, une otite, un bouchon de cérumen, une exposition au bruit dans le travail.

Certains apparaissent après un choc psychologique, un grand stress, une opération, des troubles vasculaires, de l'athérosclérose, des problèmes dentaires. La prise de médicaments (anti-inflammatoires, certains antidépresseurs...) peut provoquer des acouphènes. Ils sont aussi parfois révélateurs d'une pathologie. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir un diagnostic médical précis avant de s'engager dans une prise en charge par les méthodes douces. Mais le plus souvent aucune cause n'est retrouvée et il faut apprendre à les éloigner.

CAP SUR UNE ALIMENTATION BONNE POUR LA CIRCULATION

Le poisson, l'ail, l'oignon, l'huile d'olive, les aliments riches en zinc (huître, foie de veau...) sont à privilégier pour améliorer la circulation du sang. Il est recommandé d'éviter l'excès de beurre, de viande grasse, les produits industriels, le sel. Attention aussi à l'alcool et aux nombreuses tasses de petit noir.

LA SOPHROLOGIE PERMET D'ÉVACUER SON STRESS

Grâce aux techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive, la sophrologie est une aide très intéressante pour ne plus penser aux essaims d'abeille qui envahissent les oreilles. Lors d'une séance, on apprend à se détendre physiquement et mentalement par des exercices qui mettent les bruits parasites de côté. On peut ensuite y faire appel chez soi quand la gêne revient. Des adresses de sophrologue sur : www.chambre-syndicale-sophrologie.fr

L'HOMÉOPATHIE AIDE À GÉRER SES ÉMOTIONS

Phosphorus 9 CH, 5 granules le soir en cas d'hypersensibilité, d'émotivité et d'hyperacousie avec aggravation à la tombée de la nuit. Gelsemium 9 CH, 5 granules 2 fois par jour, pour des acouphènes suite à une peur, un choc, une émotion soudaine. Arnica 15 CH, 5 granules 2 fois par jour, pour des acouphènes suite à un traumatisme ou à un deuil.

Chininum sulfuricum 9 CH, 5 granules matin et soir pour des acouphènes avec des douleurs cervicodorsales et liés à de la fatigue.

LES HUILES ESSENTIELLES AGISSENT SUR LA CIRCULATION

L'uile essentielle (HE) d'hélichryse italienne ou de cyprès toujours vert : masser autour de l'oreille avec 2 gouttes jusqu'à une amélioration. La formule plus complète : 1 goutte d'HE de marjolaine à coquilles, 2 gouttes d'HE de petit grain bigarade, 1 goutte d'HE d'hélicryse italienne : massez autour de l'oreille 3 fois par jour.

LES PLANTES ONT UN EFFET CALMANT

L'ail, le ginkgo biloba et le mélilot sont des plantes bénéfiques pour la circulation. On peut prendre ce mélange en teinture-mère, 40 gouttes dans de l'eau deux fois par jour. L'aubépine, la mélisse, la passiflore, la fleur d'oranger, le calament (au choix) auront un rôle sédatif en cas de nervosité, de stress. A prendre en infusion après le repas.

LA GEMMOTHÉRAPIE FAVORISE LA DÉTENTE

Les bienfaits de la gemmothérapie peuvent être utiles contre les acouphènes circulatoires, les bourgeons de ginkgo biloba régulent la micro-circulation et ceux du sorbier drainent la circulation. Contre les acouphènes d'origine psychologique, les bourgeons de tilleul relaxent et décontractent. 10 gouttes, à prendre matin et soir, pendant 21 jours, avec un arrêt de 7 jours en cure de 3 mois. Produits prêts à l'emploi : Herbalgem 11,50 € les 15 ml ; Vitaflor 11,90 € les 15 ml.

D'AUTRES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES EFFICACES DANS CERTAINS CAS

L'ostéopathie. Avec une radiographie de vos vertèbres cervicales et un panoramique dentaire (si vous en avez un), l'ostéopathe pourra essayer d'intervenir sur vos acouphènes. Plus le problème est pris tôt, meilleurs sont les résultats. Une à trois séances d'ostéopathie crânienne à 15 jours d'intervalle sont généralement conseillées. Si vous ne constatez pas d'amélioration, il faudra choisir une autre méthode. Pour trouver un ostéopathe près de chez vous : www.osteofrance.com

Un traitement dentaire. Les acouphènes peuvent provenir d'un déséquilibre de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) dû à des prothèses mal adaptées ou des bridges, des implants des couronnes dentaires mal positionnés. Dans ce cas-là, choisissez un dentiste holistique qui remettra en place votre ATM et refera éventuellement les couronnes ou bridges inadéquats. L'acupuncture. Les séances d'acupuncture sont conseillées pour les acouphènes liés aux émotions, aux chocs psychologiques ou au stress. Deux ou trois séances sont recommandées. La médecine chinoise. Selon la médecine chinoise, les acouphènes sont dus à un effondrement énergétique du rein, du foie ou de la rate. Avec des remèdes de la pharmacopée chinoise, le praticien corrigera ces désordres. Merci à Dominique Pianel, ostéopathe et praticien de médecine traditionnelle chinoise, Françoise Couic Marinier, docteur en pharmacie, diplômée en phytothérapie et aromathérapie, Thierry Morfin, naturopathe et au Dr Monique Berion, médecin généraliste homéopathe.