Le nombre de lits en réanimation et soins réservé pour les cas atteints du coronavirus (Covid-19) à Constantine sera revu à la hausse et passera de 320 à 400 lits, a annoncé jeudi le wali Ahmed Abdelhafid Saci.

"La mesure vise à faire face à toute éventuelle recrudescence de cas de Covid-19 nécessitant hospitalisation", a précisé le wali lors d’une rencontre d’évaluation de la situation épidémiologique de la Covid-19 à l’échelle locale, tenue à la cité administrative Daksi Abdeslem.

Il a ajouté, dans ce contexte, qu’au besoin, les cliniques privées seront mobilisées pour l’hospitalisation des cas confirmés atteints de la Covid-19, alors que les structures de santé de proximité à travers la wilaya seront exploitées comme "postes avancés" pour assurer consultation et dépistage et alléger la pression sur les hôpitaux de référence chargés de la prise en charge des malades atteints du coronavirus.

Le même responsable a évoqué l’augmentation des capacités d’accueil dans le cadre du confinement sanitaire avec 400 lits supplémentaires dont 300 lits aux résidences unive rsitaires et 100 lits aux structures du secteur de la jeunesse et des sports. Relevant l’importance des actions de sensibilisation, M. Saci a instruit à l’effet de lancer des campagnes de sensibilisation sur l’impératif respect des mesures préventives, le port de masques et le respect de la distanciation physique, notamment dans les écoles, les mosquées et les espaces publics.

Il a, dans ce sens, appelé les comités des quartiers à adhérer à ces actions de sensibilisation et instruit les chefs des dairas et les présidents des APC à poursuivre les opérations de désinfection dans divers espaces publics.

M. Saci a également souligné que des mesures "répressives" seront prises pour tout relâchement constaté dans le respect des gestes barrières dans les espaces commerciaux, les bureaux de poste et les transports en commun notamment.

Saluant l’effort du secteur de la formation professionnelle et autres artisans dans la confection des bavettes, le même responsable a encouragé ces opérateurs à déployer davantage d’efforts et à approvisionner notamment les catégories démunies en ce moyen de protection.

Au cours de cette rencontre, plusieurs responsables de structures de santé ont présenté la situation au sein des établissements qu’ils représentent et évoqué certains déficits.