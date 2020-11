Chez les dames, se sont l'Ethiopienne Letesenbet Gidey, détentrice du record du monde du 5000m en 14’06"62 et sa compatriote Ababel Yeshaneh, la détentrice du record du monde du semi-marathon (épreuve mixte) en 1h04’31’’, qui ont été nominées, au même titre que trois Kenyanes.

Il s'agit de Peres Jepchirchir, la championne du monde du semi-marathon et détentrice du record du monde du semi-marathon à deux reprises, dans une épreuve purement féminine, en 1h05’’34 et 1h05’’16, et ses compatriotes Faith Kipyegon et Hellen Obiri.

Invaincue dans cinq courses, Kipyegon est aussi détentrice des meilleures performances de l'année, notamment, sur le 800m en 1’57’’68 et sur le 1000m, en 2’29’’15, alors qu'Obiri qui détient la meilleure performance de l'année au 3000m, en 8’22’’54, est invaincue dans trois courses, sur 3000 m et 5000m.

Chez les messieurs, les nominés sont l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde du 5000m en 12’35’’36, du 10.000m en 26’11’’00, et du 5km sur route en 12’51’’, qui a terminé 4e au dernier championnat du monde du semi-marathon.

A ses côtés, son compatriote Jacob Kiplimo, le champion du monde du semi-marathon en 58’49’’ et le Kenyan Timothy Cheruiyot, meilleure performance de l'année au 1500m en 3’28’’45 et invaincu dans cinq courses dans cette épreuve. Des nominations qui reflètent la gamme remarquable de performances exceptionnelles, dont le sport a été témoin cette année, malgré les défis présentés par la pandémie mondiale de Covid-19.