Le gardien international algérien, Abdelmalek Slahdji, s'est dit "favorable" à un retour en sélection nationale en cas d'une convocation du sélectionneur du Sept algérien, actuellement, en préparation en vue du Mondial-2021 prévu en Egypte. "Si je reçois une convocation pour apporter un plus à la sélection nationale, je prendrai mes responsabilités en répondant favorablement. L'Algérie m'a beaucoup donné et j'en suis reconnaissant", a déclaré Slahdji, au micro de la chaine sportive BEIN sport news. "Répondre favorablement à une convocation de l'équipe nationale est un devoir national", a ajouté le portier Al Duhail SC (Qatar). Considéré comme l’un des meilleurs portiers de sa génération, Slahdji (70 sélections) avait mis fin à sa carrière internationale à l'issue du Mondial 2015 qui s'est déroulé au Qatar, après avoir remporté le Championnat d’Afrique avec la sélection algérienne en 2014. Au Mondial-2021, le Sept algérien fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les camarades de Messaoud Berkous débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).