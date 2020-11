Le gardien de l'USM Alger Abdelmoumen Sifour a prolongé son contrat jusqu'en 2023, a-t-on appris auprès du club algérois. "Sifour a prolongé son contrat avec l'USMA jusqu'en 2023" a indiqué la

Direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé jeudi soir sur

son site officiel.

Sifour (22 ans) est le quatrième joueur à prolonger son bail avec la formation de Soustara au cours des dernières 48 heures, après les milieux de terrain Mohamed-Réda Boumechra (23 ans) et Oussama Chita (24 ans ), ainsi que le défenseur central Adam Alilet (21 ans). A l'instar de Sifour, Boumechra et Chita ont prolongé leurs bails respectifs jusqu'en 2023, alors qu'Alilet s'est réengagé jusqu'en 2024, selon la Direction des Rouge et Noir.

Dans l'objectif de préserver l'ossature de son équipe, l'USMA avait commencé par prolonger les joueurs-cadres, à l'image du gardien Mohamed Lamine Zemmamouche, de l'attaquant Aymen Mahious, du milieu de terrain

Hamza Koudri, et du défenseur Abderrahim Hamra. D'un autre côté, le club s'est passé des services de certains joueurs, qui n'entraînent plus dans les plans du nouveau staff technique, notamment, le défenseur Redouane Chérifi, l'attaquant Walid Ardji et le gardien Ismaïl Mansouri.

A noter aussi que six jeunes joueurs, formés au club et relevant de la catégorie "espoirs" ont été promus en équipe première, à savoir : Aliane Yacine, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine, Louanchi Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouahab Wassim. Le club algérois a disputé mercredi son premier match amical en cette période d’intersaison, face à la JS Saoura (0-0) au stade de Zéralda (Alger).

Les Rouge et Noir devraient disputer au moins cinq matchs amicaux avant d'entamer la nouvelle saison, avec au menu la Supercoupe d'Algérie, programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis le début du championnat de Ligue 1 dont la première rencontre aura lieu face à l'ES Sétif, au stade Omar-Hamadi de Bologhine.