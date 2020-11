L'entraîneur tunisien de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Yamen Zelfani, s'est montré déçu de son secteur défensif, suite à la défaite concédée jeudi face au NA Husseïn-Dey (1-2), en demi-finale du tournoi dédié en hommage à l'ancien entraîneur du MC

Alger et défunt Smaïl Khabatou, qui se déroule au stade Ahmed Falek de

Hydra (Alger). " Nous avons abordé ce match en tant que rendez-vous officiel. Nous avons commis des fautes individuelles notamment dans l’action du deuxième but encaissé, c’est impardonnable à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui vont revenir pour nous apporter plus d’assurance en défense", a indiqué

Zelfani à la chaîne YouTube officielle du club.

Le NAHD affrontera samedi en finale le MC Alger, qualifié aux dépens du Paradou AC (2-1). La finale prévue à 15h45 sera précédée par le match de la 3e place à 12h30.

" Nous avons raté des occasions pour scorer qui auraient pu nous mettre à l’abri. L’efficacité nous a fait défaut, mais ça va venir avec plus de travail et de lucidité ", a-t-il ajouté. Avant de conclure : "C’est vrai que nous étions les premiers à entamer

les pré paratifs durant l'intersaison, nous avons actuellement en quelque sorte les pieds lourds. D’ici au début de la compétition, je suis sûr que nous serons au point sur le plan physique et tactique".

Lors de la première journée du championnat, fixée au samedi 28 novembre, la JSK accueillera le CABB Arreridj au stade du 1e-novembre 1954 de Tizi-Ouzou.