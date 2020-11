L'attaquant de l'USM Alger Bilal Benhammouda a prolongé son contrat jusqu'en 2023, a annoncé vendredi le club algérois de Ligue 1 de football. "Benhamouda a prolongé son contrat avec l'USMA jusqu'en 2023" a indiqué la Direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé sur sa page officielle Facebook.

Benhamouda est le cinquième joueur à prolonger son bail avec la formation de Soustara au cours des dernières 48 heures, après les milieux de terrain Mohamed-Réda Boumechra (23 ans), Oussama Chita (24 ans ), le défenseur central Adam Alilet (21 ans) et le gardien de but Abdelmoumen Sifour.

Dans l'objectif de préserver l'ossature de son équipe, l'USMA avait commencé par prolonger les joueurs-cadres, à l'image du gardien Mohamed Lamine Zemmamouche, de l'attaquant Aymen Mahious, du milieu de terrain Hamza Koudri, et du défenseur Abderrahim Hamra. Les Rouge et Noir devraient disputer au moins cinq matchs amicaux avant d'entamer la nouvelle saison, avec au menu la Supercoupe d'Algérie, programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis le début du championnat de Ligue 1 dont la p remière rencontre aura lieu face à l'ES Sétif, au stade Omar-Hamadi de Bologhine.