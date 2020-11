Le manager de West Ham United, David Moyes, s'est dit "satisfait" des dispositions et qualités de l’international algérien Said Benrahma et pense qu'il confirmera sa place dans l'équipe de Premier League. " Nous avons maintenant une équipe de joueurs et une bonne compétition, ce dont je suis content, et Said Benrahma en fait partie", a déclaré Moyes, lors d'une conférence de presse, tenue vendredi, avant le match West Ham-Fulham, prévu samedi au London Stadium. Dans son intervention, le manager de West Ham United a révélé que l'international algérien se rapprochait de plus en plus de sa première titularisation et lui a souhaité bonne chance.

" Benrahma a joué l'autre jour à Liverpool et il se rapproche de la forme physique, alors nous sommes ravis. Il commence à bien s'intégrer et nous commençons à voir de quoi il est capable pour qu'il soit à nouveau dans et autour de l'équipe", s'est réjoui Moyes. L'attaquant international algérien, Said Benrahma (Brentford-Championship) s'est engagé en octobre dernier avec West Ham pour une saison à titre de prêt avec une option d'achat obligatoire.