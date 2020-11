"J'ai décidé de quitter la présidence de la SSPA Blacks Eagles le mois de février ou mars, mais en même temps je vais me porter candidat à la présidence de la LFP." a déclaré Arab lors de l'émission "Studio Live" de la télévision algérienne.

Le président de l'ESS s'est dit très enthousiaste à l'idée de présider l'instance de gestion de football professionnel "après avoir été membre du bureau exécutif de la LFP pendant sept ans, sous la présidence de Mahfoud Kerbadj.". Le président Abdelkrim Medouar dont le mandat a expiré dernièrement à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), avait été autorisé à gérer les affaires courantes de cette instance jusqu'à la tenue de l'assemblée générale élective (AGE). Cette AGE aurait déjà dû se tenir, mais l'échéance a finalement été retardée à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. La date de cette assemblée élective est prévue pendant la période décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ce, après l'amendement des statuts de la LFP, essentiellement en ce qui concerne la composante de l'assemblée générale.