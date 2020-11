L'écrivain et humoriste Mikhaïl Jvanetski, considéré comme un maître du récit satirique soviétique, est décédé vendredi à l'âge de 86 ans, a annoncé son entourage.

Auteur d'écrits satiriques cinglants, il a donné le jour à de nombreux aphorismes dont se régalent les Russes et qu'ils connaissent par cœur.

"Artiste légendaire", "homme brillant", "géant" de la satire, selon les personnalités russes de la culture, Jvanetski a décidé cette année de ne plus monter sur scène pour réciter ses monologues satiriques, tout en assurant qu'il allait continuer à écrire.

Originaire d'Odessa, en Ukraine, Mikhaïl Jvanetski, ingénieur de formation, a ainsi mis fin à plus de 50 ans de carrière sur scène.

Avec son décès, l'humour russe est devenu "orphelin", selon ses collègues qui déplorent une "perte irréparable".

"Sa satire a fait la sagesse de beaucoup de personnes", a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, en se disant être l'un des "admirateurs ardents de la force de la pensée" de Jvanetski.