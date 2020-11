Les services de police des wilayas de Mascara et Tiaret ont saisi près de 5 kilos de kif traité et arrêté deux personnes, lors de deux opérations distinctes, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

La brigade de recherche et d’Investigation (BRI) relevant de la police judiciaire de Mascara a arrêté, mercredi soir, un trafiquant de drogue et a saisi une quantité de 3,175 kilos de kif traité, selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, qui a souligné que cet individu a été arrêté au niveau d’un point de contrôle de la police à l’entrée de la ville de Mascara. Les policiers ont découvert, à l’intérieur du véhicule du suspect, une quantité de 2,990 kg de kif traité.

Les éléments de la police ont également saisi une quantité de 175 grammes de de kif traité au domicile du mis en cause, dans une wilaya limitrophe, après extension de la compétence, a indiqué la même source, faisant savoir qu'il a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mascara qui l'a placé sous mandat de dépôt.

A Tiaret, la brigade de recherche et d’Intervention a réussi, dernièrement, à arrêter une personne et à saisir une quantité de 1,718 kg de kif traité, selon la sûreté de wilaya.

La même source a précisé que l’opération a été enclenchée suite à l’exploitation d’informations faisant état d'agissements d’un individu activant dans le trafic de kif traité, soulignant qu'il a été arrêté en possession de la quantité de drogue en question qui était dissimulée dans un sac à dos et a été présenté, jeudi, devant le procureur de la République près le tribunal de Tiaret.