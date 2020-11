Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Khemis Miliana quatre personnes, dont une fille, pour trafic de psychotropes et création de lieu de débauche, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Les mis en cause dans cette affaire sont âgés entre 24 et 36 ans et résident dans diverses communes des wilaya de Aïn Defla et Blida, a-t-on ajouté de même source. Ayant eu vent d’informations faisant état d’un individu procédant au stockage, au niveau de son domicile sis à Khemis Miliana, de grandes quantités de psychotropes dans le but de les écouler de manière clandestine, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de la même ville, ont mis en place un plan minutieux visant sa neutralisation, a-t-on précisé.

Suite à des investigations poussées, les policiers ont réussi à identifier le présumé coupable dont la perquisition du domicile, vendredi dernier, a permis de le trouver en compagnie de trois autres personnes (résidant dans les wilaya de Aïn Defla et Blida), dont, une fille chez laq uelle des contraceptifs ont été trouvés, a-t-on détaillé.

Lors de cette même perquisition, il a été également procédé à la découverte d’une quantité de psychotropes ainsi que de deux armes blanches prohibées, a-t-on indiqué.

Acculés, les membres de la bande "ont reconnu avoir procédé à la création d’un lieu de débauche", a-t-on fait savoir, signalant que les quatre individus ont été arrêtés sur le champ et conduit au siège de la sûreté de daïra de Khémis Miliana pour une enquête exhaustive.

Présentés jeudi devant les instances judiciaires compétentes de Khémis Miliana, les mis en cause dans cette affaire ont été placés en détention préventive, dans l’attente de leur jugement, a-t-on indiqué de même source.