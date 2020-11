Le prix de l'once d'or, en difficulté la semaine dernière, a bondi au fil de la semaine de plus de 4%, et a atteint vendredi son plus haut niveau en un mois et demi à 1.960,44 dollars..

En fin de semaine, le métal précieux a profité des chances grandissantes du démocrate Joe Biden d'accéder à la Maison blanche. "Une victoire de M. Biden pourrait mener à un programme géant de relance de l'économie, ce qui ferait souffrir le dollar et, à son tour, profiterait à l'or", expliquent les analystes de Société Générale. L'or et le dollar sont deux actifs financiers sans rendement, privilégiés par les investisseurs en cas d'instabilité. L'affaiblissement du dollar pousse les acheteurs les plus frileux vers le métal jaune. Après la Banque centrale européenne la semaine précédente, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont affirmé se tenir prêtes à agir pour contrer les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, ce qui affaiblirait les monnaies et les obligations. "Le monde revient à un paysage de taux zéro partout, comme avant l'élection, et cela profite à l'or", a résumé Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Vers 16H50 GMT, l'once d'or s'échangeait pour 1.951,20 dollars, contre 1.878,81 dollars à la clôture vendredi dernier.