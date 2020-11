Les revenus pétroliers de la Libye ont connu une forte baisse en rythme annuel durant la période allant de septembre à octobre, s'établissant à 347,1 millions de dollars, a annoncé la Compagnie nationale libyenne du pétrole (NOC).

NOC a précisé dans un communiqué que le total de ces revenus pour septembre s'élevait à 116,9 millions de dollars, soit une baisse significative par rapport aux 1,7 milliard de dollars engrangés en septembre 2019. Pour octobre, ils se sont élevés à 230,2 millions de dollars, contre 2 milliards en octobre 2019. "Nous avons commencé un travail réel et sérieux, et nous nous attendons à une augmentation significative des revenus au cours des mois de novembre et décembre.

C'est le résultat d'un retour progressif à une production naturelle (...), mais nous sommes confrontés à un défi" en raison d'un budget limité pour le secteur, a noté le président de la NOC, Mustafa Sanalla. La société publique a récemment annoncé la levée de l'état de force majeure sur les champs pétrolifères du pays et la reprise de la production et des exportations de pétrole.

Le blocus pétrol ier a fait chuter la production quotidienne de pétrole brut de plus de 1,2 million de barils à environ 100.000 barils.