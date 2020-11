L'avionneur européen Airbus a livré en octobre 72 avions et reçu 11 nouvelles commandes, portant à 308 le nombre de commandes nettes depuis le début de l'année, a annoncé vendredi le constructeur européen.

Le compagnie a enregistré six commandes pour son nouvel avion d'affaires ACJ220, un dérivé de l'A220, 4 pour des appareils de la famille des A320neo et une pour un ACJ320 neo, la version jet privé de son monocouloir.

Au total, Airbus a livré 72 avions en octobre dont 12 A220, parmi lesquels le premier A220-300 livré à Delta Air Lines, 43 appareils de la famille A320, 4 A330, 12 A350 et un A380. Au 31 octobre, Airbus comptait 7.377 avions dans son carnet de commandes dont 6.010 appareils de la famille des A320. Pour s'adapter à une reprise du trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025, l'avionneur a baissé au printemps ses cadences de production globalement de 40%, avec 40 Airbus A320 produits par mois, 4 A220, 2 A330 et 5 A350. Si, sur les neufs premiers mois de l'année, les livraisons d'avions commerciaux d'Airbus ont plongé d'environ 40%, elles n'accusent au troisième trimestre qu'une chute de 20% comparée à l'année précédente, avec 145 appareils livrés aux clients (contre 28 pour Boeing).

Ils n'étaient que 74 au deuxième trimestre, au plus fort de la crise.