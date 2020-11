L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis s'est encore accru de 19% sur en an en octobre, un nouveau camouflet pour le président américain Donald Trump qui a déclenché une guerre commerciale contre Pékin.

Selon l'Administration chinoise des Douanes, le géant asiatique a dégagé le mois dernier un excédent de 31,37 milliards de dollars avec les Etats-Unis, sur un total de 58,44 milliards, selon des chiffres publiés samedi. Il s'agit du plus gros excédent commercial bilatéral chinois cette année après les chiffres de juillet et septembre (32,4 et 34,2 mds USD respectivement), malgré les promesses chinoises d'achat de produits américains. Depuis son arrivée il y a quatre ans à la Maison Blanche, Donald Trump a fait de la réduction du déficit commercial avec l'Empire du milieu l'une de ses priorités.

Son administration s'est lancée en 2018 dans une guerre commerciale avec Pékin qui s'est traduite par des surtaxes douanières supplémentaires réciproques portant sur de nombreuses marchandises. Les deux pays ont toutefois signé une trêve en janvier, juste avant que le monde ne soit paralysé par l'épidémie de Covid-19. Au terme de cet accord, la Chine a accepté d'acheter pour 200 milliards de dollars de biens américains supplémentaires sur deux ans. Tous pays confondus, la Chine a enregistré en octobre une hausse robuste de 11,4% de ses exportations sur un an, soit la meilleure performance depuis le début de l'année.

Malgré le ralentissement généralisé de l'économie mondiale provoqué par la pandémie de coronavirus, les exportateurs chinois ont fait preuve de dynamisme le mois dernier: les experts s'attendaient en moyenne à une hausse de 8,9% seulement des exportations, après une augmentation de 9,9% en septembre, selon les prédictions de l'agence financière Bloomberg.

Signe inquiétant en revanche pour la demande intérieure, les importations n'ont progressé en octobre que de 4,7%, après un bond de 13,2% en septembre. Les analystes misaient sur un gain de 8,8%.