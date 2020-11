Plus de 4 millions d’élèves rejoindront, ce mercredi, les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le coup d'envoi officiel de cette année scolaire pour les deux paliers concernés sera donné dans la matinée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, depuis la ville nouvelle de Sidi Abdellah, à l'Ouest d'Alger.

Selon des statistiques obtenues par l’APS, 4.790.671 élèves rejoindront les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire sur un total de 10.095.367 élèves inscrits dans les trois paliers d’enseignement. Plus 5 millions d’élèves avaient rejoint le 21 octobre dernier les établissements éducatifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on.

Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits dans le cycle moyen, encadrés par 169.684 enseignants, répartis à travers 5.780 CEM, contre 1.477.187 élèves pour le cycle secondaire, encadrés par 109.900 enseignants, répartis à travers 2.573 lycées.

En prévision de cette rentrée scolaire, quiavait été reportée au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire en raison de la propagation du nouveau coronavirus et l’arrêt des cours depuis le 12 mars dernier, le ministère de l’Education a tracé récemment les plans exceptionnels de reprise des cours pour les élèves des cycles moyen et secondaire, "en présentiel" dans la mesure du possible, tout en tenant compte de "la nécessaire" préservation de la santé des élèves et des personnels, exhortant le personnel de l’Education à sensibiliser les élèves et à les accompagner, en impliquant les parents d’élèves dans cette démarche.

Lors d'une réunion avec les directeurs de l’Education, et les chefs des établissements scolaires publics et privés, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a appelé "au strict respect" du protocole sanitaire adopté par le comité scientifique du ministère de la Santé ainsi qu’à l’application rigoureuse de l’ensemble des gestes barrières.

Le ministre a souligné l’importance de veiller à l’hygiène au sein des écoles et de les aménager de manière à appliquer les règles de distanciation physique et à éviter le regroupement des élèves, rappelant l’impératif de préparer les locaux en assurant les moyens nécessaires à l’application du protocole sanitaire et en relançant le rôle de la cellule de veille.

M. Ouadjaout a appelé, en outre, les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle (COGS) à la prise en charge de l’aspect psychologique des élèves, soulignant l’impératif de garantir un encadrement pédagogique pour chaque matière et à tous les niveaux.

Afin d'assurer une rentrée des classes dans un climat serein et paisible, les différents corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis sur pied des plans de sécurité spéciaux.

Les disposition prises, à l'échelle nationale, visent à sécuriser le périmètre des établissements d'enseignement en effectuant des patrouilles de contrôle aux abords des écoles notamment aux heures d'entrée et de sortie, le but étant de faciliter le trafic routier, préserver l'intégrité des élèves et s'assurer du respect des gestes barrières pour endiguer toute éventuelle expansion du coronavirus.