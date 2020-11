Le chef du centre national de coordination informatique de la Direction générale de la protection civile, le lieutenant-colonel Abdennour Rouafis a affirmé, mardi à Mostaganem, que la plateforme numérique de la protection civile, qui sera mise en service l'an prochain, sera un outil de coordination opérationnelle entre les unités et les centres, d'exploitation de l'information et d'intervention automatique.

Le lieutenant-colonel Abdennour Rouafis a souligné, lors d'une rencontre régionale sur les "Techniques de gestion de la plateforme numérique de la protection civile" organisée à l'unité principale de la wilaya de Mostaganem, que "ce projet permettra d’exploiter les informations numériques de manière précise et automatique en s’appuyant sur le système d'information géographique (SIG), ainsi que le suivi des statistiques et leur analyse quantitative et qualitative".

Cet outil numérique aide à uniformiser le mode de travail au niveau de toutes les wilayas en adoptant les terminologies informatiques uniformisées et en coordonnant en tre différentes unités d’intervention et entre le centre de coordination de wilaya et le centre national de coordination opérationnelle, a-t-il indiqué.

Dans le cadre de ce programme, la Direction générale de la protection civile œuvre à l'avenir, à développer de nouvelles techniques pour améliorer les actions de communication, notamment à travers la plateforme numérique "Ayna Himaya" et d'autres applications pour faciliter la réception des notifications et des appels de secours, a ajouté le lieutenant colonel Rouafis.

Une trentaine de cadres chargés de la communication et de l'information et de l'informatique de 15 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays ont participé à cette rencontre régionale, qui succède aux réunions du Centre, de l'Est et du Sud-Est, abordant des cours théoriques et des ateliers pratiques sur les techniques de gestion de cette plateforme numérique.