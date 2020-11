Les nouveaux bacheliers désirant ouvrir un compte courant postal (CCP) sont appelés à enregistrer leurs demandes via une plateforme sur le site web mise à leur disposition par Algérie Poste, indique mercredi un communiqué de cet établissement.

"En prévision de la rentrée universitaire 2020/2021, Algérie Poste a le plaisir d’informer les nouveaux bacheliers, appelés à ouvrir un compte courant postal (CCP), qu'il est mis à leur disposition une plateforme sur le site web www.poste.dz pour l’enregistrement de leurs demandes d'ouverture en ligne", précise la même source.

Le formulaire mis en ligne sur le site leur permet d'enregistrer les informations nécessaires au traitement des demandes sur le système informatique d'Algérie Poste sans recourir à la saisie de la demande au guichet du bureau de poste et par voie de conséquence, d'activer le processus d'ouverture du compte CCP et de leur délivrer les moyens de paiement (chéquier et carte monétique DAHABIA), explique Algérie Poste.

Pour ce faire, le communiqué rappelle que le dossier d'ouverture d'un compte CCP doit comport er, en plus des formulaires imprimés sur le site web, "Une (01) copie de l'attestation de réussite au baccalauréat 2020, l'original + une copie d'un justificatif d'identité officiel, ordinaire ou biométrique, comportant une photo du demandeur (carte nationale d’identité ordinaire, carte nationale d’identité biométrique, permis de conduire, passeport biométrique) et un (01) justificatif de résidence du demandeur".

Une fois enregistrés, les intéressés doivent se présenter au bureau de poste pour le dépôt dudit dossier, indique la même source qui précise que la demande d'ouverture est validée séance tenante au guichet et une attestation est remise au nouveau bachelier sur laquelle sont imprimés "le numéro et la clé du compte, l'intitulé du compte et l'adresse de résidence déclarée sur le justificatif de résidence".