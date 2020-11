Le coup d'envoi d'une caravane médicale bénévole multidisciplinaire au profit des populations des zones d'ombre de la wilaya de Nâama a été donné mardi dans la commune de Sfissifa.

Placée sous le slogan "La route vers la prévention", cette caravane prévoit des consultations, des analyses de laboratoire et des interventions chirurgicales pour des patients habitants les zones isolées et éloignées de la wilaya, par un personnel médical et paramédical, a indiqué Benmabrouk Cheikh, vice-président du Réseau de la jeunesse algérienne, initiateur de cette action de solidarité en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en marge de la cérémonie du coup d’envoi présidée par le wali de Nâama, Idir Medebdeb.

La caravane, qui sillonnera cinq jours durant les zones d'ombre dans la wilaya, est composée de spécialistes en chirurgie générale, ophtalmologie, urologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique, traumatologie, neurologie, cardiologie, endocrinologie et diabétologie.

La wilaya de Nâama est la septième et dernière étape pour cette caravane médicale bénévole destinée a ux zones d'ombre des Hauts plateaux et du Sud du pays, qui intensifiera également l'aspect préventif et de sensibilisation contre les maladies chroniques tels le diabète et l'hypertension artérielle, et contre la pandémie du Covid-19, en plus des rencontres de formation pour les corps médicaux et paramédicaux locaux, selon la même source.

Cette caravane médicale de solidarité et de volontariat est arrivée à Nâama en provenance de la wilaya d’El -Bayadh, après avoir sillonné plusieurs zones reculées des wilayas de Biskra, M'sila, Djelfa, Laghouat et Bordj Bou Arreridj.