Le Directeur général de la Prévention et de la Lutte contre les maladies transmissibles, Dr Djamel Fourar, a insisté, mardi à Alger, sur "l'impératif" de la vaccination contre la Grippe saisonnière pour les personnes à risque, soulignant la conjoncture sanitaire actuelle liée au Coronavirus, à l'origine d'une "pression" sur les structures de santé publique.

"Le vaccin antigrippal est indispensable aux personnes à risque. Comme en 2019, cette année, nous avons enregistré une pression sur ce produit, d'autant que les unités publiques de soins sont déjà en souffrance en raison de la pandémie de la Covid-19 face à laquelle il y a un déficit en personnels de soin", a déclaré Dr. Fourar, lors d'un point de presse, à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination, organisé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Et de détailler les catégories de personnes à risque, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants présentant une pathologie chronique et celles souffrant de cardiopathies, d'affections pulmonaires chroni ques, métaboliques (diabète, obésité, etc), d'affections rénales, les femmes enceintes, les professionnels de la santé, etc. Soulignant "la dangerosité" de la Grippe saisonnière, il a rappelé que ses complications ont coûté la vie, en Algérie, à 20 personnes en 2019 et à 26 autres en 2018, alors qu'elle est la cause de 650.000 décès annuels au monde, faisant savoir que le vaccin adopté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est préconisé contre 4 virus au lieu de 3 en 2019, et que dans la stratégie de celle-ci, "il n'est pas indiqué que tout le monde doit être vacciné".

Tout en rappelant que la campagne de vaccination de la saison 2019-2020 n'a débuté que le 10 novembre, il a fait savoir que la distribution des vaccins au niveau des établissements publics de santé a été entamée cette année le 30 octobre dernier, rappelant qu'une quantité de 1.8 million de doses a été réceptionnée et, "si besoin", un second lot sera commandé ultérieurement.

Assurant qu'"aucune région" du pays ne sera "exclue" de l'approvisionnement en vaccin antigrippal, la Directrice générale de la Pharmacie au ministère de la Santé, Pr Ouahiba Hadjoudj, a souligné, de son côté, que celui-ci n'est pas "un remède" mais qu'il est préconisé seulement à titre "préventif", recommandant aux citoyens de "ne pas se faire vacci ner pendant les symptômes de la grippe, mais d'attendre la disparition de celles-ci". Tout en insistant sur le respect des "gestes barrières" aussi bien contre la grippe saisonnière que contre la Covid-19, la Sous-directrice des Maladies prévalentes et des Alertes sanitaires au même département, Dr Samia Hammadi, a tenu à préciser que le vaccin contre ce type de grippe "ne protège pas contre le Coronavirus", tout en relevant "la similitude" de symptômes existante entre les deux types d'affections, la principale différence étant "la durée d'incubation".